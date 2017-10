Corpo carbonizado é encontrado em Muriaé

Um corpo carbonizado do sexo masculino foi encontrado na tarde desta segunda-feira, 2, no alto da Serra do Belvedere, em uma estrada à margem da BR-116, em Muriaé. Até o momento a vítima não foi identificada.



Polícia Militar, perícia da Polícia Civil, Bombeiros e SAMU foram acionados e estão no local em busca de informações.



Um homem que foi cortar lenha encontrou o corpo em um local de difícil acesso, caído em uma encosta entre árvores e cipós.



No alto da encosta foram encontradas muitas garrafas de bebida, charuto, velas vermelhas derretidas e dezenas de pequenos recipientes de pólvora.



De acordo com as primeiras informações, o corpo apresenta lesões, mas, por enquanto, não foi possível precisar como foram feitas.

Fonte: Rádio Muriaé