PM apreende maconha e prende suspeito de tráfico em Leopoldina

A Polícia Militar apreendeu uma barra e 14 buchas de maconha, além de ter prendido um suspeito de tráfico de drogas e apreendido um adolescente, no final da tarde deste domingo, 1º, no Bairro São Cristóvão, em Leopoldina.



Um menor, de 16 anos, foi abordado pelos militares durante patrulhamento e com ele foram apreendidas 14 buchas de maconha. Questionado sobre a origem do entorpecente, ele informou que teria adquirido de um indivíduo que comercializa droga na Rua José Gomes Domingues, no Bairro São Cristóvão. Após uma ação da Polícia Militar naquela região, um jovem de 20 anos foi preso em flagrante e uma barra de maconha apreendida em sua residência.



Eles foram conduzidos, juntamente com a droga, para a Delegacia de Polícia Civil para as demais providências. A reportagem apurou que o jovem de 20 anos teve a prisão ratificada pelo Delegado de plantão na DPJ de Leopoldina.

Fonte: O Vigilante Online