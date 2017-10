Autor de homicídio é preso em Ubá

A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), por intermédio da Delegacia de Antidrogas e Homicídios de Ubá, prendeu o autor de um assassinato ocorrido no dia 28 de agosto, na Av. Juscelino Kubistchek, bairro Cidade Jardim, quando um homem de 32 anos foi morto com quatro tiros durante uma emboscada.



Segundo informações da PC, o autor do crime é conhecido no meio policial e o assassinato teria sido motivado por disputa pelo tráfico de drogas na região do bairro Talma e Caxangá, no referido município.



Ainda de acordo com a Polícia, o suspeito teria montado uma emboscada para matar o irmão da vítima, conhecido por controlar o tráfico de drogas em parte do bairro. O autor se utilizou das redes sociais e ofereceu munições de arma de fogo, com o objetivo de atrair o traficante, porém, quem se apresentou foi seu irmão, executado no local por quatro disparos de arma de fogo.



Diante dos fatos, o suspeito teve prisão preventiva decretada pelo delegado da homicídios, Alexandrino Rosa de Souza.