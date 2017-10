PM prende nove pessoas e cerca de R$500 mil em drogas

A Polícia Militar (PM) realizou na manhã deste domingo, 1º de outubro, a Operação Talismã no município de Ubá. A ação tinha o objetivo de combater o tráfico de drogas. Os militares cumpriram mandados de busca e apreensão no bairro Boa Vista.



Os policiais apreenderam nove pessoas por associação ao tráfico, drogas e materiais que eram utilizados no comércio de entorpecentes. De acordo com a PM, estima-se, que após a venda do material, o grupo arrecadaria aproximadamente R$500 mil.

CONFIRA O MATERIAL APREENDIDO

Nove tabletes de pasta base, duas barras, três porções e 122 pinos de cocaína; cinco porções de maconha; 243 pedras e uma porção de crack; quatro balanças de precisão; dois mil pinos vazios, que seriam utilizados para venda de cocaína; caderno de anotações com a contabilidade; duas motocicletas; um carro; um revólver calibre 22; um rádio comunicador e quatro celulares.