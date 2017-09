Carro bate em barranco e duas pessoas ficam feridas entre Leopoldina e Cataguases

Um Volkswagen Gol, verde, com placas de Itamarati de Minas, com dois ocupantes de Cataguases, bateu no barranco na lateral da pista, após seu condutor perder o controle da direção. O acidente aconteceu por volta das 5h30 deste sábado, 30, no km 735 da BR-120, rodovia que liga Leopoldina a Cataguases, próximo ao local conhecido como “caldo de cana”.

A Polícia Militar Rodoviária de Dona Euzébia registrou o acidente e uma equipe do Samu de Cataguases prestou socorro às vítimas de 20 e 21 anos de idade. Os dois rapazes voltavam do show da dupla sertaneja Maiara e Maraísa, em Leopoldina. Os dois foram levados para o Pronto-Socorro do Hospital de Cataguases onde deram entrada com suspeita de traumatismo crânio-encefálico.

Fonte: O Vigilante Online