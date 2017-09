Dupla é presa por envolvimento em homicídio ocorrido em Palma

Em cumprimento a mandados de prisão, a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) prendeu, em Muriaé, nessa quinta-feira, 28, uma mulher de 25 anos e de um homem de 23 pelo crime de homicídio. Eles são suspeitos de terem assassinado a pauladas um jovem de 22 anos, no dia 23 de julho, na cidade de Palma.



De acordo com informações da Polícia Civil, investigações apontam que o assassinato pode estar relacionado ao envolvimento com o tráfico de drogas. Já foi decretada a prisão temporária de outros seis envolvidos e um adolescente também teria participado do crime. As diligências prosseguem.