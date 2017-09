PRF prende torcedor envolvido em homicídio durante briga de torcidas

Equipes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) dos estados de Minas Gerais e Ceará prenderam um homem de 40 anos durante operação na praça de pedágio de Simão Pereira, na BR-040. Os agentes realizavam operação preventiva abordando veículos com torcedores, que seguiam do Rio de Janeiro para Belo Horizonte para o jogo da final da Copa do Brasil, quando foi identificado que havia um mandado de prisão em aberto para o suspeito. Ele estava foragido há seis anos e pretendia assistir à final da competição na capital mineira.

O mandado foi emitido pela 3ª vara criminal de Niterói (RJ) após o suspeito se envolver numa briga entre torcedores do Vasco e do Flamengo, que culminou na morte de um homem.

A ocorrência e o preso foram encaminhados para a polícia judiciária local.

Fonte: Assessoria PRF