PRF apreende carga de cigarros avaliada em um milhão de reais

Agentes da Polícia Rodoviária Federal-PRF apreenderam na noite de ontem, por volta das 22 horas, no km 794 da BR-040, em Juiz de Fora, uma carreta com mil caixas de cigarros vindos do Paraguai. A mercadoria encontrava- se em um veículo que estava estacionado no pátio de um posto de combustível às margens da rodovia. Os policiais suspeitaram da carga transportada e fizeram a apreensão. Essa foi a maior apreensão de cigarros feita no estado esse ano.

O condutor do veículo, MAS, 28 anos, natural de Eldorado-MS estava dormindo na cabine do cavalo trator quando os policiais fizeram sua prisão em flagrante. Somente o conjunto transportador era composto por veículos avaliados em mais de R$350 mil.

Um maço de cigarros do Paraguai custa em média R$2,00 no território nacional e o veículo transportava quinhentos mil maços. O motorista declarou que vinha do Mato Grosso do Sul e tinha como destino o estado do Rio de Janeiro, mas os policiais não descartam a possibilidade da carga ser destinada a Juiz de Fora.

Além da carga contrabandeada, MAS apresentou à PRF um documento-CRLV do cavalo trator falsificado. A ocorrência foi encaminhada para a Delegacia da Polícia Federal local e o preso foi encaminhado para o Ceresp. A carga será encaminhada para a Receita Federal e posteriormente destruída em uma usina siderúrgica do município.

Fonte: Assessoria / PRF