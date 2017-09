Acidente com carreta carregada de gás interdita BR-040 próximo a Santos Dumont

ATUALIZADA ÀS 21H52, EM 25/09/2017

Uma carreta que transportava gases liquefeitos de petróleo tombou no início da noite desta segunda-feira, 25, no Km 749 da BR-040, próximo a Santos Dumont. A rodovia está interditada nos dois sentidos. De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, o veículo desceu o talude e foi aberta uma fissura de cerca de 1m no compartimento da carga, resultando no vazamento de grande quantidade de gás.

O vilarejo de São João da Serra, pertencente ao município, está sem acesso e, por questões de segurança, os moradores do local foram evacuados das residências.



Devido ao risco de explosão, a área foi isolada em um raio de cerca de dois quilômetros. Os órgãos competentes e a empresa responsável pela carga já foram acionados.



Ainda segundo informações dos bombeiros, as atividades de transbordo não podem ser realizadas no período da noite, uma vez que os riscos aumentam consideravelmente, devido à baixa visibilidade e às condições da temperatura de dissipação do gás.



De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o congestionamento nos dois sentidos chega a 6 km e não há previsão de liberação da pista.