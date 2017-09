Bombeiros combatem incêndio em fábrica de móveis em Ubá

No final da tarde dessa sexta-feira, 22, a 2° Cia de Bombeiros Miliar combateu um grande incêndio ocorrido em dois silos de serragem da fábrica de móveis lmop, em Ubá/MG.

As chamas foram provocadas por um incêndio em mata no terreno de divisa, havia muita vegetação no terreno ao lado que estava em chamas provocado por ação humana, não foi identificado o responsável. As chamas se se espalharam rapidamente e atingiram dois silos de material de resíduo da indústria de móveis.

O efetivo administrativo da 2° Cia foi acionado como reforço. Havia risco do incêndio se propagar para um compartimento onde havia produto perigoso com risco de explosão. As guarnições tiveram que fazer a abertura dos silos que estavam incendiando por dentro e não havia outra abertura pra combate, senão pela porta de saída inferior do local

Duas viaturas auto-bomba e quatro caminhões pipa, foram empregados no local. Um efetivo de 12 militares foram mobilizados para combater as chamas.

Ubá é o 1° polo moveleiro de Minas Gerais e o 2° do país. Mais de 600 fábricas e algumas, como a Itatiaia com cerca de 100.000 metros quadrados.

Fonte: Assessoria / Corpo de Bombeiros