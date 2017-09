PM apreende grande quantidade de drogas em Muriaé

Uma grande quantidade de drogas foi apreendida pela Polícia Militar (PM), no bairro Santa Terezinha, em Muriaé, na noite dessa quarta-feira, 20. Segundo a PM, o material estava em uma residência da Rua Visconde do Rio Branco e foi localizado após denúncias anônimas. Foram apreendidas 133 buchas de maconha, uma barra grande da erva, além de 25 pedras de crack, uma porção grande da mesma droga e uma balança de precisão. Não houve prisão.



De acordo com o registro da PM, após receber as informações de que pessoas estariam embalando drogas no imóvel, os militares foram até o endereço e um deles conseguiu ver, através de um basculante, uma grande barra de maconha sobre uma pia. Diante da situação, a equipe entrou na casa, onde encontrou todo o material.



No momento da ação policial não havia ninguém na residência e nenhum suspeito foi apontado, sendo o material recolhido entregue à Polícia Civil (PC) na delegacia do bairro Safira.

Fonte: Rádio Muriaé