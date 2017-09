Operação conjunta cumpre mandado de prisão em Miraí

A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), em Miraí, em conjunto com a Polícia Militar (PMMG), cumpriu, nesta terça-feira, 19, mandado de prisão preventiva em desfavor de um homem de 25 anos.



A prisão preventiva foi efetuada após conclusão de investigações e indiciamento do autor pelos crimes de tráfico de drogas (por duas vezes), corrupção de menores e receptação dolosa.



Em desfavor do indiciado ainda havia mandado de prisão expedido pelo Tribunal de Justiça, com trânsito em julgado, porém com regime inicial semiaberto.



O homem foi encaminhado ao presídio de Cataguases.

