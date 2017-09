PRF flagra condutor com picape clonada na BR-116

Uma picape roubada no estado do Espírito Santo e clonada foi recuperada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), na cidade de Leopoldina, nesta segunda-feira, 18. Segundo a PRF, o veículo era conduzido por um homem de 45 anos, que foi abordado no posto da corporação, à margem da BR-116, e acabou detido.



De acordo com a polícia rodoviária, o veículo está com placas da cidade de Luiz Eduardo, na Bahia, porém, a verificação revelou que se trata de uma picape roubada no município capixaba de Vila Velha, que recebeu placa de outra do mesmo ano de fabricação e modelo.



A PRF informa ainda que o motorista alegou ter comprado o carro em uma feira de veículos, na cidade de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, por um valor bem abaixo do preço médio de mercado. Ele e a picape foram encaminhados para apresentação à Polícia Civil (PC), na delegacia de Leopoldina.

Da redação/ Colaboração Rádio Muriaé