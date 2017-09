Homem morre em acidente entre ônibus e carro na BR-267

Um acidente, envolvendo um ônibus da Viação Sertaneja e um carro, deixou uma vítima fatal na noite deste domingo, 17. A batida ocorreu na BR-267, na altura do KM 81.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, o ônibus seguia em direção a cidade de Pequeri, quando um Fiat Palio se chocou contra ele. O carro era de Juiz de Fora e seguia em para a cidade, o motorista, de 57 anos, teria tentado uma ultrapassagem.

Os passageiros do ônibus não sofreram nenhum ferimento e foram removidos para outro veículo da viação, que vinha logo atrás. O motorista do carro veio a óbito no momento do acidente.

A perícia esteve no local para identificação da vítima e remoção do corpo.