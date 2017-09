Onze integrantes de grupo de dança morrem em acidente ao retornarem de apresentação na Fest Alemã

Um acidente na BR-101, próximo a cidade de Mimoso do Sul deixou 11 mortos na tarde deste domingo, 10. As vítimas eram integrantes do grupo de dança alemã Bergfreunde, da cidade de Domingos Martins, no Espírito Santo. Eles retornavam de uma apresentação na Festa Alemã de Juiz de Fora.

O grupo saiu de Domingos Martins na sexta-feira, 8, e realizaram apresentações na Festa Alemã, na noite da sexta e também no sábado, 9.

Segundo informações do Portal Gazeta Online, o acidente envolveu dois caminhões, um Ford Ka e o micro-ônibus no qual encontrava-se o grupo, que era formado por casais de dançarinos com idades entre 17 e 42 anos.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), 20 pessoas estavam no micro-ônibus. Além das 11 vítimas fatais, outras três pessoas tiveram lesões graves, duas sofreram ferimentos lesões leves e quatro saíram ilesos. As vítimas foram removidas para a Santa Casa de Cachoeiro de Itapemirim-ES.

A organização da Festa Alemã publicou em sua página no Facebook, uma nota lamentando o acidente. “Com imenso pesar que comunicamos a tragédia envolvendo os nossos amigos do Grupo Folclórico Bergfreunde de Campinho na viagem de volta ao Espírito Santo depois de abrilhantarem nossa 23ª Deutsches Fest. Estamos todos de luto, desejamos os mais sinceros sentimentos à família e aos que ficaram. Que Deus console e acalente o coração de todos nós!”

O Departamento Médico Legal (DML) de Cachoeiro de Itapemirim informou que os onze corpos das vítimas fatais serão encaminhados para o DML de Vitória. Os trabalhos de transferência estão previstos para ocorrer na manhã desta segunda-feira (11). Os familiares terão de liberar os corpos no DML de Vitória. Pelo menos três corpos terão a necessidade de exame na arcada dentária ou DNA para a identificação.

O prefeito de Domingos Martins, Wanzete Krüger, decretou luto oficial de três dias na cidade.