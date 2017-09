Casal fica ferido em acidente no Centro de Muriaé

Duas pessoas ficaram feridas, uma delas inclusive com fratura em uma das pernas, em um acidente entre uma motocicleta e um automóvel Fiesta Sedan na noite dessa sexta-feira, 8, na Avenida JK, no Centro de Muriaé. As vítimas foram levadas para o hospital.

Não há informações sobre a dinâmica do acidente. o choque entre os dois veículos aconteceu na altura da ponte Doutor Brum.

Segundo sargento Agnaldo, do Corpo de Bombeiros, que participou do socorro às vítimas, o condutor da moto sofreu fratura na perna esquerda e a mulher que estava na garupa teve apenas escoriações nos braços e nas pernas. A motorista, que estava sozinha no carro, não se feriu.

Os dois ocupantes da moto foram socorridos pelos Bombeiros e pelo SAMU e encaminhados para o Hospital São Paulo.

A Polícia Militar (PM) também foi acionada, fez o registro da ocorrência e a causa do acidente ainda será apurada.

Fonte: Rádio Muriaé