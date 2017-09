Militares do Corpo de Bombeiros retornaram na manhã dessa sexta-feira, 8, ao município de Santos Dumont para dar continuidade as buscas pelo corpo de um adolescente de 15 anos, vítima de afogamento na represa Ponte Preta, situada no bairro Córrego do Ouro.

O adolescente desapareceu nessa quinta-feira, 7. Os bombeiros foram acionados e realizaram buscas, porém não obtiveram êxito.