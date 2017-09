Homem é preso acusado de estuprar a ex-esposa em Muriaé

Na manhã desta terça-feira, 5, a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) cumpriu dois mandados de prisão em Muriaé.



O primeiro, em uma residência no bairro Santa Terezinha, culminou na prisão de um homem de 33 anos, acusado de lesão corporal e de estupro envolvendo como vítima a ex-esposa dele. Em sua residência, recebeu voz de prisão e foi conduzido à sede da delegacia, no bairro Safira, onde foi feito o registro do cumprimento do mandado. Em seguida, foi encaminhado ao presídio Safira.



Na outra ação, a Polícia Civil prendeu outro homem, também de 33 anos, acusado de tráfico de drogas. A pena prevista é de 12 anos de reclusão. Ele foi conduzido à delegacia para o registro da ocorrência e será encaminhado ao presídio de Muriaé.

Fonte: Assessoria