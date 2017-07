PMR apreende pássaros em carro com documentação irregular em Dona Euzébia

A Polícia Militar Rodoviária (PMR) apreendeu pássaros da fauna silvestre, gaiolas e um veículo, em Dona Euzébia, na noite dessa segunda-feira, 17. A apreensão foi feita durante blitz realizada no Km 744 da rodovia MGC-120, naquele município. O motorista do veículo onde as aves foram encontradas não possui Carteira de Habilitação e a documentação do automóvel estava irregular.



O carro, com placa de Leopoldina, foi removido para o pátio credenciado do Detran-MG em Cataguases. Durante buscas no seu interior, os policiais encontraram cinco gaiolas e um transportador, confeccionados em madeira, com seis pássaros da fauna silvestre, identificados como "trinca-ferro". As aves estavam aprisionadas e sem a anilha do órgão competente. Os dois ocupantes do carro confirmaram aos policiais serem donos dos animais.

Em depoimento aos militares, os homens disseram que quatro das aves foram adquiridos de um homem em Rodeiro, pela quantia de R$1.200 e o restante foi trocado por uma roçadeira mecânica. Eles foram autuados e deverão prestar depoimento em juízo. Já os pássaros foram apreendidos e encaminhados para o 5º Pelotão de Polícia de Meio Ambiente de Cataguases.

Colaboração: Marcelo Lopes