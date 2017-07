Municípios mineiros terão R$300 milhões para financiamentos

O presidente do Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais (BDMG), Marco Crocco, anunciou o Edital 2017 para financiamentos ao setor público em Minas Gerais. Serão R$300 milhões disponíveis, que poderão ser utilizados pelas prefeituras em projetos de infraestrutura urbana (pavimentação, drenagem e iluminação pública); construção, ampliação ou reforma de prédios públicos municipais; tratamento, distribuição ou coleta de água e esgoto; soluções para resíduos sólidos; e aquisição de máquinas e equipamentos.



O valor disponibilizado aos municípios nesta edição é 50% maior do que a última e, como novidade, também poderão ser financiados projetos de compra de ônibus para transporte de estudantes universitários e de instalação de painéis solares em prédios públicos.



”O apoio aos municípios é uma ação fundamental para a promoção do desenvolvimento socioeconômico sustentável. O banco está atento às diretrizes do Estado de promover ações para a melhoria da qualidade de vida da população. Essas intervenções ainda provocam um efeito positivo na economia local, criando um ambiente propício para a geração de emprego e renda, bem como para atração de investimentos”, afirmou Crocco.



O Edital 2017 está disponível no site do BDMG. O prazo para inscrição de projetos vai até 11 de agosto, e as contratações serão realizadas até dezembro deste ano.

Fonte: Agência Minas