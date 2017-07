Último suspeito de participar dos crimes em Santa Margarida é preso

A Polícia Militar prendeu, nesse domingo, 16, no município de Orizânia(MG), o quarto suspeito de participação nos crimes ocorridos em Santa Margarida (MG), que consistiram nos homicídios do vigilante de uma agência bancária e de um policial militar. O crime aconteceu no dia 10, na cidade de pouco mais de 15 mil habitantes.



De acordo com a Polícia Militar (PM), o último suspeito de participação no crime foi localizado em uma residência, que foi cercada pelos militares. Houve negociação, até que ele se entregou. Segundo a PM, o homem saiu do imóvel junto com várias pessoas, incluindo crianças. Foi aprendida uma pistola que, conforme os militares, ele revelou ter escondido atrás do curral.



Após a prisão, o suspeito foi levado para a Delegacia Regional em Muriaé, no bairro Safira. Outros três homens envolvidos neste caso, segundo a polícia, são três assaltantes que aparecem na caçamba da caminhonete no vídeos que mostram o momento exato em que o policial é assassinado. Eles foram presos horas depois de cometerem os crimes, em uma pedreira, ainda no município de Santa Margarida.



Desde então, o quarto suspeito era procurado e as buscas seguiram ao longo de toda a semana, com as autoridades reforçando que o trabalho só seria encerrado após a localização e prisão dele.

Da Redação/Colaboração Marcelo Lopes