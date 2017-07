Carro bate em árvore e motorista fica preso às ferragens em Muriaé

Um motorista ficou gravemente ferido em um acidente registrado na madrugada deste sábado, 15, no Km 684 da BR-116, próximo ao distrito de Itamuri, em Muriaé. A vítima ficou presa às ferragens e os bombeiros tiveram dificuldade para resgatá-la.



De acordo com a PRF, o condutor seguia em direção a Miradouro e, por motivos ainda desconhecidos, o carro atravessou a pista contrária e bateu de frente em uma árvore.



O condutor, que viajava sozinho, ficou com as pernas presas às ferragens. Militares do Corpo de Bombeiros de Muriaé utilizaram equipamentos específicos de desencarceramento para retira-lo do interior do veículo.



Segundo informações do Corpo de Bombeiros, a vítima sofreu fratura no fêmur, no braço esquerdo e ferimentos no rosto. Uma unidade do SAMU também auxiliou no atendimento ao ferido, encaminhado ao Hospital São Paulo.



A Polícia Rodoviária Federal (PRF) também acompanhou o trabalho de resgate à vítima e ficou responsável pelo registro da ocorrência.

Da redação/Colaboração Rádio Muriaé