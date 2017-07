Condutor é flagrado com carro clonado e documento falso em Leopoldina

Um motorista foi flagrado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), em Leopoldina, dirigindo um automóvel Ford Ka clonado. De acordo com a PRF, o homem é da cidade de Teresópolis, na Região Serrana do Rio de Janeiro, e apresentou documento falso ao ser abordado no posto da corporação, às margens da BR-116, na quarta-feira, 12.



Conforme a PRF, o veículo foi roubado em abril deste ano, no Rio de Janeiro, e está com placas de outro carro do mesmo modelo e ano de fabricação. O condutor alegou que estava com o automóvel emprestado há uma semana e afirmou não saber que o mesmo era roubado.



O motorista e o carro foram encaminhados à delegacia da Polícia Civil (PC) de Leopoldina.

Colaboração: Rádio Muriaé