Suspeitos de roubo em Tabuleiro são presos em Juiz de Fora

Dois suspeitos de envolvimento em um roubo à agência dos Correios na cidade de Tabuleiro foram presos pela Polícia Militar de Juiz de Fora nessa terça-feira, 11, na Rua Paracatu, entrada do Bairro Bandeirantes. O rastreamento foi feito depois que a PM recebeu, de seu Centro de Operações (COPOM), a informação de que a dupla havia fugido em direção à cidade.



De acordo com informações da PM, os dois suspeitos negaram envolvimento no crime, mas apresentaram versões incoerentes sobre a visita à Juiz de Fora. Em contato com as guarnições das cidades de Tabuleiro e Rio Pomba, foi confirmado a participação dos abordados no roubo. Uma equipe da PM e outra da Polícia Civil vieram à Juiz de Fora para levar os presos a Rio Pomba, onde foi lavrado o auto de prisão em flagrante dos autores. O veículo usado pela dupla foi apreendido e removido por um auto socorro.



Ainda de acordo com a Polícia, em contato com militares das cidades de Rio Pomba e Tabuleiro foi informado que, durante o auto de prisão, os autores assumiram a participação no roubo e informaram os nomes de outros dois envolvidos. Todos os autores são da cidade de Viçosa.



Há informações que estes mesmos autores teriam praticado roubos semelhantes a agências dos Correios nas cidades de Cipotânea, Senhora dos Remédios e Dores do Turvo. O roubo à agência de Tabuleiro aconteceu na manhã de terça-feira, 11, e foram levados mais de R$130 mil.

Fonte: Assessoria