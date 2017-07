Jovem é presa por entrar com drogas em presídio em Muriaé

Em ação conjunta com o setor de inteligência da Penitenciária Dr. Manoel Martins Lisboa Júnior, a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) realizou uma operação, em Muriaé, que resultou no cumprimento de mandado de prisão preventiva de uma jovem de 22 anos, pelo crime de tráfico de drogas, na manhã dessa quarta-feira,12.



A jovem foi presa por ingressar com as substâncias em uma unidade prisional. Ela foi localizada em uma residência na Rua Tombos, no Bairro Santa Terezinha, onde foram localizados quatro rádios comunicadores e uma porção de maconha.



De acordo com informações do delegado Junio Cesar Pereira de Oliveira, a investigada teria, em duas oportunidades distintas, entrado com drogas em unidades prisionais de Muriaé, com a finalidade de repassar os entorpecentes para seu companheiro, preso pelos crimes de roubo e de homicídio. Nas duas ocasiões, os agentes conseguiram arrecadar a droga com o preso, porém a investigada não havia sido localizada.



Ela foi encaminhada ao presídio de Eugenópolis.

