FIEMG Regional ZM realiza nova turma do curso “Gestão da Produção Industrial”

Devido à grande procura, nos dias 13 e 14 de julho, a FIEMG Regional Zona da Mata realiza, em Juiz de Fora, mais uma turma do curso “Gestão da Produção Industrial”, promovido em junho. O treinamento acontece na sede da entidade, das 8h30 às 17h30, no dia 13, e de 8h30 às 12h30, no dia 14. A atividade integra o Programa Competitividade Industrial Regional (PCIR), que possui como principal objetivo aumentar a competitividade das indústrias inseridas nas cadeias produtivas mais dinâmicas do estado, por meio do fortalecimento das Regionais FIEMG. A FIEMG irá subsidiar parte dos custos deste treinamento para colaboradores da indústria, com o intuito de promover uma maior participação destes profissionais no curso.

O objetivo é discutir e rever aspectos relevantes à gestão industrial, apresentar ferramentas de gestão de negócios e promover a troca de experiências. O engenheiro Geraldo Barbosa, especialista em Engenharia de Produção e em Comércio Exterior, ministrará o curso. O instrutor atua no mercado desde 1987 como engenheiro industrial, de qualidade, gerente de qualidade, de engenharia, de produção e PCP. Empresário, com experiência internacional nos ramos automotivo, ferroviário, indústria elétrica e serviços, Barbosa possui expertise em Six Sigma, Manufatura Enxuta, Implantação de Sistemas de Gestão, Diagnósticos Empresariais e ISO 9001.



Entre outros temas, o conteúdo programático abordará a Introdução a Sistemas de Produção, Finanças Básicas, Administração de Materiais e Logística Interna, Padronização de Atividades e Gestão da Qualidade.



A iniciativa da capacitação partiu de uma demanda identificada juntamente com as indústrias da região na área de mão de obra. O Programa de Competitividade Industrial Regional (PCIR), comandado pelo IEL/MG, diagnosticou 21 setores dinamizadores da economia mineira e está colocando em prática propostas para superar gargalos e alavancar estes segmentos.



Os interessados devem se inscrever pelos telefones (32) 3249-1028, (31) 3364-6591 ou pelo e-mail: Este endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo. . O investimento é de R$60 para associados aos Sindicatos filiados à FIEMG e R$180 para não associados. O curso será realizado na FIEMG Regional Zona da Mata, localizada na Av. Garcia Rodrigues Paes, 12.395, Bairro Industrial. As vagas são limitadas.

Fonte: Assessoria