Militares fazem homenagem ao policial assassinado em Santa Margarida

Assim como em todo o estado de Minas Gerais, militares de Muriaé fizeram uma homenagem pública ao cabo da corporação, Marcos Marques da Silva, de 36 anos, morto a tiros por criminosos que assaltaram agencias bancárias, na manhã de segunda-feira, 10, na cidade de Santa Margarida. Viaturas foram paradas por cerca de dois minutos na Praça João Pinheiro e avenida JK, com sirenes e “giroflex” acionados.



O cabo foi velado na Igreja Assembléia de Deus, no bairro Petrina, em Manhuaçu, sua cidade natal, onde foi sepultado na manhã dessa terça, 11, com a presença do comando geral da Polícia Militar mineira.



Já o vigilante, Leonardo José Mendes, 56 anos, que também foi morto pelos bandidos e era natural de Santa Margarida, foi velado e sepultado na cidade.

EM JUIZ DE FORA

Integrando as homenagens ao Cabo Marcos Marques, policiais militares de Juiz de Fora pararam as atividades às 11h dessa terça-feira, 11. Em ação semelhante as realizadas em outros municípios de Minas, os militares pararam as viaturas e, durante um minuto, acenderam as sirenes e prestaram continência.



De acordo com informações da PM, os policiais prestaram as homenagens nos locais onde se encontravam com as viaturas no horário marcado. Devido à maior concentração de carros policiais, a repercussão do ato foi maior no centro da cidade, especialmente na Avenida Rio Branco, onde várias equipes prestaram a homenagem.

Colaboração: Rádio Muriaé