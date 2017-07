Policial Militar é morto em tentativa de assalto em Santa Margarida

Uma tentativa de roubo a banco terminou com um policial militar morto na manhã desta segunda-feira, 10.

Segundo informações cedidas por sites parceiros e pela PM, uma quadrilha fortemente armada com fuzis tentou assaltar uma agência bancária e uma instituição da Sicoob no município de Santa Margarida, na zona da Mata mineira, a 260 km de Juiz de Fora.

De acordo com as informações, um grupo de aproximadamente oito homens armados atirou contra as agências na tentativa de saquear os caixas eletrônicos. As vidraças dos terminais foram totalmente destruídas.

Uma equipe da Polícia Militar (PM) foi até o local e trocaram tiros com os criminosos, quando um dos polícias foi baleado tentando coibir o crime. Ele foi baleado na cabeça e morreu no local. O grupo fugiu em uma caminhonete, levando dois reféns.

O carro foi localizado nas proximidades da cidade em São João do Manhuaçu, também na Zona da Mata. Os reféns foram liberados sem nenhuma gravidade de ferimento. Segundo a PM, os assaltantes fugiram em um veículo Gol, após abandonar a caminhonete usada no crime.

Equipes da Polícia Militar, uma equipe do Batalhão de Operações Especiais (BOPE), três aeronaves e os comandos das polícias regionais estão fazendo operação de cerco e bloqueio em estradas da área.

Uma submetralhadora e três pistolas de calibre 12 já foram apreendidas pela PM na saída da cidade de Santa Margarida. O grupo fugiu pela BR-116, em direção a cidade de Raul Soares, também na Zona da Mata.

Fonte: Manhuacu.com/com informações da PM