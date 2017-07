Motociclista morre após colidir com caminhão na BR-267

Um homem de 52 anos morreu após perder o controle da motocicleta na tarde desse sábado, 8, no km 194 da rodovia BR-267, no perímetro urbano de Bom Jardim de Minas.

A moto, com placas de Volta Redonda-RJ, seguia em direção a Caxambu, quando o condutor perdeu o controle do veículo em uma curva, invadiu a contramão e colidiu com um caminhão, placas de Cachoeiro de Itapemirim-ES. O caminhão seguia para Juiz de Fora.

O motociclista morreu no local e o corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal de São João del-Rei.