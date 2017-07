Jovem juiz-forana morre em acidente próximo a Cataguases

Uma mulher de 24 anos de idade morreu em um acidente ocorrido na altura do Km 735 da BR-120, próximo ao motel Vega, estrada que liga Cataguases a Leopoldina, nesta manhã de quarta-feira, 5 e julho. Raphaela Chapinotti Cotta Edim Franco, dirigia um Chevrolet Ônix, branco, com placas de Juiz de Fora/MG sentido Cataguases quando aconteceu o acidente.

De acordo com informações prestadas pela Polícia Militar Rodoviária de Dona Euzébia, que atendeu a ocorrência, testemunhas disseram que o veículo saiu de uma curva e em seguida foi para o acostamento e na sequência retornou desgovernado para a rodovia o que provocou seu tombamento sendo arrastado posteriormente até uma árvore às margens da estrada onde bateu forte. Rafaela, que é natural de Juiz de Fora, morreu na hora, segundo ainda a Polícia Militar.

Guarnições do Corpo de Bombeiros de Leopoldina, Unidades do SAMU de Leopoldina e Cataguases estiveram no local prestando socorro à vítima que estava sozinha no veículo. A Perícia Técnica da Polícia Civil também foi acionada para realização dos serviços de rotina. O trânsito no local foi totalmente interditado durante os primeiros atendimentos dos Bombeiros e foi controlado pelos policiais rodoviários e logo depois retornou à normalidade.

Fontes: Marcelo Lopes e O Vigilante Online