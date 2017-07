Parque Estadual do Ibitipoca comemora 44 anos de criação

O Parque Estadual do Ibitipoca completou 44 anos nessa terça, 4. A unidade de conservação foi criada em 4 de julho de 1973 e é, atualmente, o parque mais visitado no estado, estando entre os dez mais visitados no Brasil. A unidade de Conservação é administrada pelo Instituto Estadual de Florestas (IEF) e tem o título de 3º melhor parque da América Latina.



A comemoração foi celebrada com a realização de uma missa campal e festejos na praça da comunidade de Mogol. Segundo o gerente do parque, João Carlos Lima de Oliveira, esta data sempre foi comemorada na unidade de conservação, mas neste ano os festejos foram realizados junto à comunidade. “Neste ano, comemoramos junto à comunidade do Mogol, no município de Lima Duarte, visando uma maior integração”, disse Oliveira.



Mogol é uma comunidade pequena, com mais ou menos 60 pessoas e com poucas casas. Além da missa campal, houve a tradicional festa com bolo de aniversário. Participaram do evento os moradores de Mogol e a equipe de funcionários do parque.



O gerente disse que nesta comunidade há uma réplica da antiga capela de Bom Jesus da Serra, que existia no Pico do Pião. “Na década de 1940, a comunidade construiu a réplica e levou a imagem do Bom Jesus da Serra para Mogol”, afirmou.



Oliveira enfatizou que, quanto mais as comunidades vizinhas tiverem conhecimento do parque, mais ocorrerá a efetiva conservação da área. “Este aniversário, comemorado pela primeira vez junto à comunidade, trará maior conscientização e maior engajamento dos moradores com o parque”, finalizou.

PARQUE

O Parque Estadual do Ibitipoca oferece atualmente três circuitos abertos à visitação:

- Circuito Janela do Céu, o mais procurado, com trechos íngremes e de caminho repleto de grutas, além da belíssima queda d’água;

- Circuito Pico do Pião e das Águas, com a visitação liberada sem condução ambiental; e o

- Circuito da Ponte Alta das Águas, cuja visita é permitida somente com acompanhamento de condutor ambiental e no máximo dez pessoas por vez.

O Ibitipoca está localizado no Território Mata, nos municípios de Lima Duarte e Santa Rita do Ibitipoca. Ocupa o alto da Serra do Ibitipoca, uma extensão da Serra da Mantiqueira.



Localizado em uma área de 1.488 hectares, está repleto de grutas, trilhas, picos, cachoeiras, belas vegetações e riachos. O nome "Ibitipoca", palavra em guarani, significa serra que estoura ou serra estourada, devido à incidência de raios ou grande quantidade de grutas.



A Ponte de Pedra, a Janela do Céu, a Gruta dos Três Arcos e o Pico do Pião são alguns dos atrativos, que abrigam mirantes, praias, piscinas naturais formadas pelos rios do Salto de Vermelho e o Córrego do Monjolinho. O pico da Lombada, conhecido como Ibitipoca, com 1.784 metros de altitude, oferece uma belíssima vista panorâmica.



A fauna é rica, com a presença de espécies ameaçadas de extinção como a onça parda, o lobo guará e o primata guigó. Aparecem os macacos barbado, salão papagaio do peito roxo, o coati, entre outros. Inúmeras espécies de flora são encontradas na região, como orquídeas, bromélias, candeias, líquens e samambaias.

VISITAÇÃO

A visitação pode ser realizada todos os dias, de 7h às 18h, exceto segunda-feira. No ano passado, o parque recebeu 87 mil visitantes. As visitas são permitidas pelas trilhas, cavidades naturais, além de observação da fauna e flora e banho de cachoeira.



A unidade de conservação conta com o Centro de Visitantes, Centro de Apoio à Pesquisa, restaurante, lanchonete, loja de venda de souvenires, área de camping, vestiário e estacionamento. Oferece, ainda, escadas, mirantes e outras estruturas nos percursos aos atrativos de visitação.

Fonte: Agência Minas