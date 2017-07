Acidente deixa quatro vítimas na BR-040 em Santos Dumont

Um acidente envolvendo um caminhão e um veículo de passeio deixou quatro pessoas feridas na manhã dessa quarta-feira, 5, na BR-040, em Santos Dumont.

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o motorista do caminhão, de 41 anos, perdeu o controle direcional do veículo, que capotou e invadiu a contramão, batendo de frente com um Fiat Doblo. O caminhão estava carregado de escoria úmida e, segundo os dados levantados, estava com excesso de peso.



Os quatro passageiros do Fiat Doblo, que vinha de Belo Horizonte em direção a Angra dos Reis, ficaram feridos. Viaturas da VIA 040 e do SAMU efetuaram o primeiro atendimento às vítimas. Duas delas, em estado mais grave, foram encaminhados para o Hospital de Pronto-Socorro (HPS), em Juiz de Fora. As outras duas foram levadas para hospitais em Santos Dumont.



Segundo a Secretaria de Saúde de Juiz de Fora, não há informações sobre o estado de saúde das vítimas atendidas no HPS.

(FOTO:Geraldo Henrique C. Mello)

*Com colaboração de informações da Polícia Rodoviária Federal e de Geraldo Henrique C. Mello.

