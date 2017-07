Estado aproxima empresas e trabalhadores em busca de uma oportunidade de emprego

Em funcionamento desde o ano passado, o Busca Ativa de Emprego já foi implantado em 28 Unidades de Atendimento Integrado (UAIs) e 63 unidades do Sistema Nacional de Emprego (Sine) em Minas Gerais. O projeto, que identifica e propõe parcerias com empresas que podem oferecer novos postos de trabalho, tem ajudado vários cidadãos mineiros a conseguirem uma nova oportunidade de emprego.



“A ideia é de um sistema voltado para a melhora da captação de vagas nas unidades do Sine. Desde o ano passado começou e hoje já está presente em várias unidades espalhadas pelo estado”, destaca o diretor de Gestão de Processos de Atendimento da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social (Sedese), Emanuel Marra. Segundo ele, o planejamento é levar, ainda em 2017, o Busca Ativa para as 133 unidades do Sine em Minas Gerais.

Funciona assim: o Busca Ativa identifica os setores da economia e as empresas com probabilidade de oferecer novas vagas. Esse levantamento é feito por meio do movimento de trabalhadores admitidos e desligados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) e de dados cadastrais de pessoas jurídicas contribuintes do ICMS no estado. Estes últimos dados são provenientes de convênio de cooperação técnica firmado entre a Sedese e a Secretaria de Estado da Fazenda (SEF).



A partir do cruzamento desses dados, são produzidos boletins mensais com informações sobre o mercado de trabalho e uma lista de empresas que podem vir a contratar. Já foram produzidos, até hoje, 189 boletins.



“Todo mês produzimos um boletim de informações com as principais empresas que podem oferecer vagas. Enviamos esses boletins para os Sines, que vão até as empresas em busca de parcerias”, explica Emanuel. “Isso potencializa a geração de emprego nos municípios ou regiões. Os contatos são feitos por meio de visitas aos estabelecimentos ou por telefone”, complementa o diretor da Sedese.



Com a iniciativa, a expectativa do Governo de Minas Gerais é de ampliar o número de vagas em 50% na Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH) e em 25% no interior de Minas Gerais, ou seja, passar de 3 mil vagas por ano para 4.500 vagas/ano em BH e de 50 mil para 60 mil/ano no estado. Somente em Montes Claros, por exemplo, já foram levantadas cerca de 400 vagas.



Em outra frente de atuação, a Sedese realiza oficinas durante a nova etapa dos Fóruns Regionais de Governo, que começou no mês de junho, para capacitar todos os Sines do estado.

Fonte: Agência Minas