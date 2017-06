Dois homens são presos por crime de receptação em Cataguases

A Polícia Civil de Minas Gerais cumpriu um mandado de busca e apreensão na residência de um homem de 35 anos e do sogro dele, de 57 anos, em Cataguases. Os dois foram presos em flagrante por receptação. A ação foi realizada nessa terça-feira, 27, e faz parte das investigações referentes a um furto de R$120 mil, ocorrido no dia 7 de junho, na cidade.



Na ocasião, os policiais civis prenderam três mulheres, suspeitas de cometer o crime. Elas teriam praticado três furtos, todos neste ano, subtraindo um montante de cerca de R$330 mil.



De acordo com informações do Delegado Regional de Leopoldina, Dr. Carlos Eduardo Santos Rodrigues, um dos investigados é marido de uma dessas três autoras presas. Na residência do casal, a PCMG descobriu um compartimento secreto, que estava vazio, localizado abaixo do piso de cerâmica do quarto dos suspeitos. No local, havia um cofre que ele alegou ter jogado em um rio quando a esposa dele foi presa em flagrante. Também foram apreendidos diversos documentos, demonstrando que eles chegaram a quitar, no decorrer deste ano, dívidas contraídas de valores elevados.



Em seguida, os policiais civis se deslocaram até o distrito de Aracati, na residência do outro investigado, e apreenderam R$10 mil, dinheiro ocultado debaixo da terra. A quantia também seria proveniente de um dos furtos praticado pela mulher. Toda a ação policial foi acompanhada por um advogado representante da Ordem dos Advogados do Brasil, seção Cataguases, tendo em vista que o procurador do casal também está sendo investigado por coautoria no delito de receptação.



O flagrante foi ratificado pelo delegado Diego Mattos de Vilhena, responsável pelas investigações. Os suspeitos foram encaminhados ao Presídio de Eugenópolis, onde responderão pelo crime.

