Adolescentes são detidos com arma e drogas dentro de escola em Muriaé

Dois estudantes, um de 16 anos e outro de 17, foram detidos no início da tarde dessa quarta-feira, 28, em uma escola no bairro Dornelas, em Muriaé. Os adolescentes estavam com uma arma e drogas em suas mochilas. Ambos foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil para prestar esclarecimentos.



A Polícia Militar (PM) foi acionada pelo vice-diretor da escola que relatou ter recebido várias denúncias de que um estudante estaria armado dentro do colégio. De acordo com o registro policial, o educador chamou familiares do menor suspeito e, na presença deles, revistou a mochila do estudante. Foi encontrada uma garrucha calibre 32. Segundo o adolescente, outro aluno pediu para ele entrar com a arma na escola.



O outro estudante foi localizado e, ao ser interrogado, disse que um homem, não identificado, lhe ofereceu a arma pelo valor de R$470. A abordagem teria acontecido na semana passada, na praça do bairro Santana. O menor se recusou a pagar a quantia, mas disse ter intermediado a negociação para um amigo, que pagou R$450 pela arma.



A mochila do segundo adolescente também foi revistada e dentro havia um papelote de cocaína e três de maconha. Ainda segundo o registro da PM, o estudante disse que os entorpecentes eram para consumo próprio.



A arma e as drogas foram apreendidas e levadas para a Delegacia, no bairro Safira, para onde os menores também foram levados e prestaram esclarecimentos ao delegado de Polícia Civil.

Colaboração: Rádio Muriaé