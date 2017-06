Secretaria de Saúde dá dicas para curtir as viagens de férias sem descuidar da saúde

Com a chegada das férias, muita gente aproveita para viajar. Seja para fora do país, seja para aproveitar a diversidade das cidades brasileiras, o deslocamento de pessoas nos aeroportos e rodoviárias tende a aumentar muito nesse período do ano. Mas antes de arrumar as malas, o viajante precisa estar atento às exigências de vacinas para visitar alguns destinos.

Segundo o médico epidemiologista e referência técnica da Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG), José Geraldo Leite, é preciso estar atento a três categorias de vacinação: aquelas próprias do calendário nacional de imunização, aquelas que são exigências internacionais e aquelas vacinas que são necessárias devido a diferenças epidemiológicas entre países e entre os estados brasileiros.

“A imunização é uma das principais armas na prevenção e erradicação de doenças. Por isso, é necessário que o viajante mantenha o cartão de vacina atualizado. E que procure informações sobre as exigências para visitar alguns destinos internacionais. E mesmo dentro do Brasil, pode haver algumas recomendações especiais. É muito importante conferir e atualizar o cartão de vacinação e garantir a diversão com a saúde em dia”, aconselha Leite.

VIAGENS PARA O EXTERIOR

Para quem tem como destino outro país, José Geraldo Leite sugere que para saber quais vacinas o país de destino exige, os viajantes acessem ao link e compareçam a um Centro de Orientação de Saúde do Viajante (CVO). Assim é possível descobrir, além das vacinas que são recomendadas, outras dicas importantes para manter a saúde mesmo estando longe de casa.

Os Centros de Orientação à Saúde do Viajante (COV) fazem parte de uma rede de atenção à saúde do viajante. Esses centros têm o objetivo de atender e orientar as pessoas que viajam a aderirem às práticas e cuidados com a saúde, e realizar a emissão do Certificado Internacional de Vacinação ou Profilaxia (CIVP).

O Certificado Internacional de Vacinação e Profilaxia (CIVP) é um documento exigido por alguns países do mundo como comprovante de que a vacinação está em dia. Para obter o certificado é necessário se vacinar e comparecer a um Centro de Orientação de Viajantes apresentando o cartão de vacinação devidamente preenchido com data da administração e lote da vacina, assinatura do agente de saúde responsável e identificação da unidade de saúde. É necessário também apresentar um documento de identidade com foto.

Alguns postos da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), localizados em portos, aeroportos e fronteiras, funcionam também como COV, realizando a orientação ao viajante e a emissão do certificado.

Serviços privados de vacinação, quando credenciados na Anvisa, também podem funcionam como esses Centros de Orientação. Eles realizam a vacinação e emitem o certificado para viajantes vacinados no próprio estabelecimento. Nestes lugares, o viajante pagará pelo serviço de vacinação, porém a emissão do Certificado Internacional (CIVP) é gratuita.

Em Minas Gerais, existem quatro Centros de Orientação de Viajantes, dois deles públicos. O primeiro está localizado no Aeroporto de Confins (telefone 31 3689 -2009) e o segundo na Secretaria Municipal de Saúde de Belo Horizonte (telefone 31 3246 – 5026). A lista completa dos centros está disponível no link.

De malas prontas para o México, a funcionária pública Fernanda Rosa já conferiu as recomendações de saúde. Fernanda esteve em um dos COV em Belo Horizonte e descobriu que o México exige vacina contra a febre amarela.

“Para tirar minhas dúvidas sobre a viagem, fui ao Serviço de Atenção à Saúde do Viajante aqui de Belo Horizonte. Lá fui orientada que o país exige a vacinação contra a febre amarela. Como minha vacinação estava em dia, apresentei meu cartão e minha identidade e, imediatamente, emitiram meu Certificado Internacional”, conta Fernanda.

DENTRO DO PAÍS

Para quem fica aqui pelo Brasil, a regra geral, segundo José Geraldo Leite, é manter o cartão vacinal atualizado. Receber todas as vacinas do calendário básico de vacinação, para cada faixa etária, é muito importante.

Por exemplo, para um adulto a recomendação é que recebam vacinas contra febre amarela, tríplice viral, hepatite B e dT (difteria e tétano). Confira se seu cartão de vacina está atualizado no link.

Porém, como o Brasil é um país de proporções continentais, muitas vezes podem ocorrer diferenças epidemiológicas entre os estados que requerem cuidados especiais em relação à saúde.

Moradores do estado do Rio de Janeiro, por exemplo, que não se vacinaram contra febre amarela devem, quando em deslocamento por regiões endêmicas, se vacinar contra a doença pelo menos 10 dias antes da viagem, que é o tempo que a vacina leva para criar anticorpos e a pessoa ficar devidamente protegida. Quem tomou a vacina em algum momento da vida, não precisa de nova dose.

Se o destino for para regiões de turismo ecológico como cachoeiras, montanhas e rios também é preciso verificar se a área oferece risco de febre amarela silvestre. Nesse caso, também é importante vacinar antes da viagem.

A vacinação de rotina para febre amarela é ofertada em 19 estados: Acre, Amazonas, Amapá, Pará, Rondônia, Roraima, Tocantins, Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Bahia, Maranhão, Piauí, Minas Gerais, São Paulo, Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina.

Nos estados da Bahia, Piauí, São Paulo, Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina a vacinação não ocorre em todos os municípios. Confira aqui as regiões com recomendação sobre vacinação contra febre amarela.

Neste ano, após a situação de surto da doença, o Ministério da Saúde determinou também a vacinação, de forma escalonada, da população do Rio de Janeiro e Espírito Santo. Todas as pessoas que vivem nesses locais devem tomar uma dose da vacina ao longo da vida.

O Ministério da Saúde tem enviado doses extras da vacina contra a febre amarela aos estados que estão registrando casos suspeitos da doença, além de outros localizados na divisa com áreas que tenham notificado casos.

Para mais informações sobre a situação da febre amarela no país, acesse o link.

Confira mais informações sobre a saúde do viajante no site.

Fonte: Agência Minas