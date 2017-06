Programa amplia benefícios para jovens mineiros no CadÚnico

Mais de um milhão de jovens mineiros com idades entre 15 e 29 anos, que estejam cadastrados e atualizados no CadÚnico, poderão ter acesso a benefícios como gratuidade do transporte interestadual de linha convencional e meia-entrada em eventos culturais e esportivos.



Nessa segunda-feira, 26, foi lançado em Minas Gerais o programa ID Jovem, que regulamenta e assegura o acesso aos direitos à cultura e à mobilidade trazidos pelo Estatuto da Juventude.



Criado em 2015, pelo Governo Federal, o programa será coordenado em Minas pela Secretaria de Estado de Direitos Humanos, Participação Social e Cidadania (Sedpac), por meio da Subsecretaria de Juventude.



O ID Jovem tem como objetivo criar condições para o efetivo acesso aos direitos pelos jovens de baixa renda, com a organização do cadastro de beneficiários e o desenvolvimento de mecanismo de comprovação junto às empresas e entidades prestadoras de serviço.



Para o superintendente de Articulação, da Subsecretaria de Juventude, Gustavo Aguiar, o ID Jovem é uma conquista da juventude brasileira e o lançamento em Minas Gerais é um marco importante para que os jovens beneficiados tenham o direito à cultura e mobilidade garantidas pelo Estatuto da Juventude.



“Em Minas Gerais a previsão é que cerca de 1,3 milhão de jovens se beneficiem do programa e tenham acesso a meia-entrada em cinemas, teatros, shows e eventos esportivos e possam também realizar viagens interestaduais gratuitamente ou com 50% de desconto, com o devido agendamento prévio nas empresas de transporte”, diz Aguiar.



Para os jovens que se enquadram nos critérios do Programa, o cartão ID Jovem virtual pode ser gerado após a inclusão e a validação de dados pessoais pelo aplicativo para smartphones (APP) ou no site da Caixa Econômica Federal (www.caixa.gov.br), menu Benefícios e Programas.

Fonte: Agência Minas