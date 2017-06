Quinze motoristas são presos em blitze da Lei Seca em Minas Gerais

Blitze especiais e simultâneas finalizadas na madrugada desse domingo, 25, em 20 cidades de todas as regiões do estado resultaram na prisão de 15 pessoas, 13 por crime de trânsito (quando o teste do bafômetro acusa valores superiores a 0,33 miligramas por litro de ar expelido), uma por posse de drogas e outra que estava foragida da Justiça e foi identificada no momento da abordagem.

Outros 65 condutores tiveram a carteira de habilitação recolhida e receberam multas no valor de R$2.934,70 por serem flagrados cometendo infração de trânsito. Ou seja, o teste de bafômetro indicou entre 0,05 e 0,33 mg/l.

Ao todo, 1.349 motoristas foram abordados durante as blitze da "Campanha Sou pela Vida. Dirijo sem Bebida", coordenada pela Secretaria de Estado de Segurança Pública (Sesp).

Na capital, pela primeira vez, as blitze simultâneas contaram com o apoio do Centro de Comando e Controle Móvel (CICC Móvel) da Sesp. Trata-se de uma carreta com tecnologia de ponta, com 12 estações de trabalho e acesso à internet, que auxilia na tomada de decisões rápidas e estratégicas, possibilitando o acesso aos diferentes sistemas de segurança.

O CICC Móvel permitiu que os boletins de ocorrência das pessoas autuadas fossem lavrados imediatamente no local, dando agilidade ao processo e evitando o deslocamento de policiais militares e rodoviários federais e estaduais ao Departamento de Trânsito de Minas Gerais (Detran-MG).

“As ações integradas permitem uma comunicação eficiente e sistematizada” destacou o diretor-adjunto do Centro Integrado e Comando e Controle, Leonardo Caputo.

A carreta também ofereceu o monitoramento visual, com câmeras de visão noturna, capazes de identificar as placas dos carros para consultas nos sistemas. De forma estratégica, a Inteligência da Sesp também estava presente no CICC Móvel.

As operações simultâneas da campanha “Sou pela Vida. Dirijo sem Bebida” aconteceram nas cidades de Belo Horizonte, Montes Claros, Patrocínio, Barbacena, Divinópolis, Uberlândia, Pirapora, Timóteo, Juiz de Fora, Bom Despacho, Poços de Caldas, Uberaba, Pouso Alegre, Lagoa Grande, Unaí, São João Evangelista, Mantena, Capelinha, Governador Valadares e Lavras (confira os resultados no quadro abaixo).

Participaram das ações, de forma integrada, a Polícia Militar, Polícia Militar Rodoviária, Polícia Civil, Polícia Rodoviária Federal, Guarda Municipal, BHTrans, Sistema Prisional e Corpo de Bombeiros. As abordagens aconteceram dentro das cidades e em rodovias.

O estudante Waleson Junior, de 21 anos, foi um dos motoristas parados nas blitze. Consciente dos riscos trazidos pela combinação álcool e direção, ele não apresentou nenhum nível de teor alcoólico ao soprar o etilômetro.

“Esse trabalho é muito importante para dar mais segurança ao trânsito. As pessoas precisam se conscientizar de que a imprudência pode matar. Se sabe que vai beber, não deve encostar a mão no volante”, ressaltou o estudante.

Fonte: Agência Minas