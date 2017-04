Suspeito de latrocínio é preso em Santo Antônio de Pádua

A Polícia Civil em Além Paraíba, com apoio da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, cumpriu nessa quarta-feira, 26, mandado de prisão em desfavor de um homem de 25 anos, suspeito de latrocínio.



De acordo com informações do delegado Thiago Carvalho Couri, após intensas investigações, foram realizadas diligências até a cidade de Santo Antônio de Pádua, onde o autor foi localizado e preso. Durante a ação, também foi apreendido um celular.



O crime aconteceu em Além Paraíba no dia 24 de dezembro do ano passado e foi cometido pelo suspeito e mais dois homens, que continuam foragidos. O homem foi encaminhado até a cadeia pública de Além Paraíba e se encontra à disposição da Justiça.

