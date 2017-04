PM desmente a história de bandidos se passando por funcionários da Copasa em Barbacena

Durante toda a quarta-feira, 26, as redes sociais dos barbacenenses congestionaram com a notícia falsa que dizia que dois homens estavam se passando por funcionários da Copasa para assaltar residências em Barbacena. A informação foi passada nos mais diferentes grupos de whatsapp, e a redação do BarbacenaMais entrou em contato com a Polícia Militar em busca de informações a respeito da história.



Em contato com o Cabo Darley, no COPOM, fomos informados que o fato se passou em Eldorado, região de Contagem, em Minas Gerais, onde policiais militares empenhados já capturaram os envolvidos que estão presos. Segundo o Cabo Darley, o BO relativo ao caso ocorrido em Eldorado se encontra de posse da PM em Barbacena, e não existe nenhum caso de pessoas se passando por funcionários da Copasa tentando assaltar residências em Barbacena.

Colaboração: Barbacena Mais