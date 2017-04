Trabalhadores dos Correios entram em greve por tempo indeterminado

Os funcionários dos Correios em Juiz de Fora aderiram ao movimento nacional de greve por tempo indeterminado, deflagrado pela categoria em todo o Brasil. Os trabalhadores se reunirão em assembleia a partir das 18h desta quarta-feira, quando a deflagração será oficializada. Em todo o Brasil, os trabalhadores param às 22h desta quarta.

A categoria reivindica que o governo federal reveja a decisão de demitir os servidores e fechar agências. De acordo com o presidente do Sindicato dos Trabalhadores nos Correios, João Ricardo Guedes, a empresa já tem um déficit de 10 a 15 mil funcionários e as demissões e fechamentos traria ainda mais sobrecarga de trabalho e consequente atraso na prestação de serviços. Os trabalhadores também temem a privatização da estatal.

"Nós esperamos uma boa adesão dos trabalhadores em Juiz de Fora, devido à grande insatisfação da categoria", informou Guedes. Atualmente, o sindicalista estima que existam cerca de 350 a 400 trabalhadores ativos atuando na cidade.

Em Juiz de Fora, a categoria foi informada do fechamento de duas agências, na Oscar Vidal e no Independência Shopping, anunciado pelo governo federal, que deve acontecer até o fim do ano.

CENÁRIO NO BRASIL

A estatal afirma que teve prejuízos de R$2,1 bilhões em 2015 e de R$2 bilhões no ano passado. Em dezembro do ano passado, foi anunciado um plano de demissão voluntária e o fechamento de agências para reduzir os gastos. Já a Federação alega que a receita tem crescido.

“O que tem acontecido é um plano de desmonte próprio da empresa, atacando a própria qualidade e universalização do serviço. Faz parte de um projeto privado com interesse de entrar no mercado”, disse a secretária de Imprensa da Fentect, Suzy Cristiny.

Segundo a Fentect, a privatização colocaria em risco o direito da população aos serviços dos Correios, já que a empresa tem fechado agências em cidades menos lucrativas. “Mais de 200 agências estão sendo fechadas por todo o Brasil. Com isso, muitos moradores do interior e das periferias vão ficar sem o atendimento bancário e postal dos Correios do Brasil”, informou a federação.

O ministro da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, Gilberto Kassab, tem dito que é contra privatizar os Correios, mas que a empresa terá que fazer “cortes radicais” de gastos para evitar a privatização, já que o governo não socorrerá a empresa financeiramente.

