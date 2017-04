Cinco macacos são encontrados mortos em Cataguases

Cinco macacos foram encontrados mortos nesse domingo, 23, no bairro Santa Clara, em Cataguases, por moradores. A informação é do coordenador do Setor de Endemias da Secretaria Municipal de Saúde, Célio José Vieira, que nessa segunda-feira, 24, encaminhou os animais congelados para Belo Horizonte para serem examinados sobre a causa da morte.



Há suspeita de que os animais possam ter sido mortos por envenenamento, mas não está descartada a hipótese de febre amarela, revelou Célio Vieira, que realizou uma ação de bloqueio com uso de inseticida, ao mosquito Aedes Aegytpi, que transmite a doença, na segunda e na terça-feira, 25. O coordenador de Endemias revelou ainda que o local onde os macacos foram encontrados era frequentado por eles para comer fruta.



Paralelamente, o Setor de Epidemiologia iniciou na segunda-feira, uma campanha de vacinação contra a febre amarela junto aos moradores do bairro, a fim de evitar uma possível propagação da doença pelo mosquito Aedes Aegypti. Tairises Roque, responsável pelo setor, informou que o trabalho de vacinação vai percorrer todo o bairro e quem já tomou uma dose não precisa repetir, pois já está imunizado conforme as novas regras do Ministério da Saúde em acordo com a Organização Mundial de Saúde.



Tairises revelou ainda que desde o início dos registros de Febre Amarela no país e dos casos de macacos mortos em Cataguases a Secretaria de Saúde ainda não recebeu a confirmação de que eles tenham sido vítima da doença. Ela também aproveita para lembrar que está em andamento no município a campanha de vacinação contra a gripe aconselhando o público alvo a procurar os postos para se imunizarem.

Fonte: Site Marcelo Lopes