Motociclista morre em acidente com ônibus na BR-267

Um homem, que ainda não teve a identidade divulgada, morreu em um acidente no início da noite dessa sexta-feira, 21, no km 35 da BR-267, entre as cidades de Maripá de Minas e Argirita.

De acordo com as primeiras informações da Polícia Rodoviária Federal, o homem estaria conduzindo uma moto e colidiu frontalmente com um ônibus da viação Paraibuna. Com o choque, a motocicleta pegou fogo e a vítima morreu, carbonizada.

A pista ficou interditada nos dois sentidos, das 18h até aproximadamente as 21h, quando as equipes da PRF, do Corpo de Bombeiros e do Samu concluíram os trabalhos na via.

Ainda não há informações sobre feridos no acidente.