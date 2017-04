Funcionários de indústrias moveleiras protestam por reajuste salarial em Ubá

Cerca de mil funcionários de cinco empresas da indústria moveleira de Ubá realizaram uma passeata nessa quarta-feira, 19, pela Rua Cristiano Rocas, em busca de mais uma vez pressionar o sindicato patronal e as empresas a negociarem o reajuste de salários com os trabalhadores. "Estamos nos mobilizando para mostrar ao Sindicato Patronal nossas reivindicações. Queremos o reajuste e estamos dispostos a negociar", comentou o presidente do Sindicato dos Marceneiro, José Carlos Reis Pereira.

Na terça-feira, 18, a categoria havia anunciado que 1.600 funcionários de cinco indústrias da cidade estariam paralisados. Após negociações com a administração, os trabalhadores da empresa Lara Estofados voltaram às atividades nesta quarta-feira, 18. "A empresa fez a proposta de reajuste, aceita pela categoria, que voltou ao trabalho, deixando o movimento grevista", destacou Pereira.

Conforme o sindicalista, a administração das empresas Parma Móveis e Silmag Estofados também já manifestaram intenção de negociar com os funcionários, que devem retornar às atividades normais nesta quinta-feira.

NEGOCIAÇÕES

A categoria pede um reajuste salarial de 9,48%, que engloba valores corrigidos com base na inflação. O Sindicato Intermunicipal das Indústrias do Mobiliário de Ubá (Intersind) enviou nota ao Diário Regional informando que "acredita que o melhor caminho para o enfrentamento desta crise é a busca de uma negociação justa". O Intersind propõe, inicialmente, o reajuste de salários de 8%, valor que já foi proposto por algumas empresas que estão em negociação.

A Sala Estofados, responsável pela linha de móveis Ferrari, em comunicado, esclareceu que as negociações estão sendo conduzidas pelo Intersind "através de parâmetros econômicos do setor e com o devido respeito reservado a todos os envolvidos na negociação". Em nota, a empresa também informa que propôs aos funcionários o valor de reajuste de 8%, proposta que foi acompanhada pelo Supremo Tribunal do Trabalho e será incorporada.