Cerca de 1.600 trabalhadores estão em greve em Ubá

Cerca de 1.600 trabalhadores de cinco empresas em Ubá entraram de greve nessa terça-feira, 18. De acordo com o presidente do Sindicato dos Marceneiros da Indústria de Ubá, José Carlos Reis Pereira, foi realizada uma manifestação e uma assembleia na porta das empresas, onde os funcionários decidiram aderir ao movimento grevista.

“Os funcionários retornarão ao trabalho quando tiver o reajuste. Estamos à disposição para discutir com os empresários”, ressaltou Pereira.

REAJUSTE SALARIAL

Os trabalhadores aguardam aumento de salário desde setembro de 2016, data base da categoria. O reajuste salarial pedido pelos trabalhadores é de 9,68%, valor que considera os índices da inflação. De acordo com o Sindicato, as propostas apresentam um reajuste em torno de 5%.

O Sindicato Intermunicipal das Indústrias do Mobiliário de Ubá (Intersind) informou que uma das empresas ofereceu 8% de índice de reajuste, porém, o valor foi proposto em uma reunião realizada no Supremo Tribunal do Trabalho.