Acidente com caminhão fere duas pessoas na BR-116

Um caminhão carregado com bobinas de papel tombou no trecho da BR-116 entre Muriaé e Miradouro, na manhã dessa quinta-feira, 23. O casal de ocupantes do veículo sofreu lesões leves e foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros ao Hospital São Paulo (HSP).

O acidente aconteceu a pouco mais de 20 km de Muriaé. O caminhão seguia sentido a Miradouro quando, por motivo ainda desconhecido, o condutor perdeu o controle da direção e o veículo cruzou a pista contrária, tombando em seguida. O registro da ocorrência ficou a cargo da Polícia Rodoviária Federal (PRF).

Fonte: Da Redação / Rádio Muriaé