Colégio Pio XII oferece vagas para técnico em administração

O Técnico em Administração é o responsável por executar atividades administrativas da organização relacionadas aos processos de gestão de pessoas, de operações logísticas, gestão de materiais e patrimônio, de marketing, de vendas e de finanças. Atua em organizações públicas e privadas de segmentos variados, tais como das áreas de comércio, de serviços, da indústria, de consultoria, de ensino e pesquisa, relacionando-se com equipes de diversos setores da organização, por meio da prestação de serviços autônomos, temporários ou contrato efetivo.

O Colégio Pio XII oferece para a cidade de Juiz de Fora há 13 anos o curso de técnico em administração. Curso com período de um ano de duração, com aulas teóricas e práticas. As aulas oferecem aos alunos experiências em diversas áreas, onde aprendem a operar sistemas de informações gerenciais de pessoal e material. Utiliza ferramentas da informática básica, como suporte às operações organizacionais.

As vagas estão abertas, mais informações pelo site www.colegiopioxii.com.br, e pelo telefone (32) 32156701.