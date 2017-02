FIEMG Lab anuncia 100 projetos selecionados para primeira jornada de aceleração do programa

Da produção de peças para a Indústria à impressão de tecidos humanos, passando por sistemas de gestão de frotas ou novas formas de diagnóstico e tratamento de doenças. Esses são alguns dos 100 projetos inovadores que farão parte do FIEMG Lab Novos Negócios anunciados na semana passada.

O programa, resultado da parceria do Sistema FIEMG com a Fundação de Amparo à Pesquisa de Minas Gerais (Fapemig), SEBRAE, Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia e Ensino Superior (Sectes), Confederação Nacional da Indústria (CNI), SENAI e Grupo BMG, vai abarcar empresas de base tecnológica, startups e spin-offs corporativas e propõe a transformação de tecnologia em negócio ao criar a conexão entre os universos da Indústria e das startups.

O processo de seleção, que durou dois meses, recebeu inscrições de 11 países. Quatro startups da Zona da Mata foram escolhidas para participar do programa: Scanner Bovino, de Juiz de Fora; Clonar Resistência Doenças Florestais, Jungle Digital Games e Laboratório Profitus, de Viçosa.

Durante 18 meses, as empresas participantes passarão por quatro etapas de aceleração e novos processos seletivos. Neste período, serão feitos diagnósticos, encontros, checkpoints e mentorias, capacitações e mensuração de resultados. Na fase final, será promovida a expansão acelerada dos cinco projetos mais impactantes, que serão internacionalizados e terão um aumento na base de clientes.

A partir de 6 de março, as 100 empresas selecionadas iniciam sua jornada no espaço Atmosphera, um hub com investidores, aceleradoras, startups e café, localizado no bairro Vila da Serra, em Nova Lima, Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Do total de negócios participantes, 73 são startups, 10 spinoffs corporativas e 17 spinoffs acadêmicas vindas de várias regiões de Minas Gerais como Belo Horizonte, Juiz de Fora, Ouro Branco, Patos de Minas, São João Del Rei, Divinópolis, Itajubá, Ouro Preto, Montes Claros, Uberlândia, Santa Rita do Sapucaí e Viçosa. Ainda estão presentes novos negócios de outras partes do país como Goiás, São Paulo, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e até de outros países como os Estados Unidos.

Os projetos selecionados abrangem setores e temas importantes para a Indústria como tecnologia da informação, saúde e segurança do trabalho, alimentos, energia, educação, vestuário, construção civil, logística e agropecuária, dentre outros.

O presidente da FIEMG, Olavo Machado Junior, ressalta que o esforço feito pela Federação em liderar o processo de busca de novas oportunidades pode render grandes benefícios para a economia e Indústria mineiras como inovação disruptiva, atração de investimentos, aquisição de mercado, novas tecnologias e vantagens competitivas.

“O FIEMG Lab reconhece o potencial de inovação oferecido pelas startups e garante oportunidades para que esses empreendedores sejam capazes de desenvolver tecnologias de alto impacto que trarão grandes resultados para o setor industrial mineiro,” pontuou.

O gestor do programa, Fábio Veras, apontou que o alinhamento entre o atual modelo de negócios e o modelo tecnológico ultrapassa a questão da inovação. "A indústria será o setor mais rapidamente afetado pelas novas tecnologias. Isto é, o atual modelo industrial precisa abraçar a cultura das startups para continuar competitivo. Esse é o desafio e quem lidar melhor com ele, terá uma grande vantagem. Daí, surge a importância desse alinhamento entre a rapidez e fluidez das startups e a solidez do setor industrial."

Confira a lista de selecionados no site

http://www.fiemlab.com.br/startups-selecionadas-1a-jornada/

Startups da Zona da Mata:

Juiz de Fora

Scanner Bovino

Hardware implementado em bovinos para identificação, através de numeração via smartphones e câmeras. Tem o objetivo de melhorar a gestão dos dados do rebanho.

Viçosa

Clonar Resistência Doenças Florestais

Desenvolvimento de kits para diagnóstico rápido e eficiente de patologias presentes na cultura do eucalipto, reduzindo as perdas na produção.

Jungle Digital Games

Adaptação e criação de conteúdo digital e jogos virtuais visando a formação profissional de pessoas com deficiência.

Laboratório Profitus

Desenvolver fármaco com extrato de urucum e aptâmeros para bloquear ação infamatória e regenerar a pele de pacientes com lupus cutâneo.