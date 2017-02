Corpo de Bombeiros recebe 38 veículos de resgate

O governador Fernando Pimentel entregou nessa terça-feira, 21, em Belo Horizonte, 35 novas Unidades de Resgate e três motocicletas ao Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG). A aquisição de novas viaturas está inserida nas ações do programa de revitalização e reequipamento do CBMMG, com objetivo de melhorar a frota e dar mais condições de atendimento ao setor de urgência e emergência.

Com investimento de R$ 4,6 milhões, dos quais R$ 2,6 milhões são oriundos da Taxa de Incêndio, a aquisição de novas unidades é mais uma demanda da população recebida durante os Fóruns Regionais de Governo.

Em seu discurso, Pimentel ressaltou o trabalho de sua gestão para valorizar o servidor público estadual e garantiu que todos os direitos serão preservados, apesar de pressões em contrário.

“Estamos vivendo a maior crise política e institucional da história do Brasil. Estamos vendo ao nosso lado estados fortes se dissolvendo à luz do dia, serviços públicos entrando em colapso, uma pressão enorme de setores da sociedade para que seja feito um ajuste fiscal que, se for feito da maneira como está sendo apregoada em Brasília, vai piorar ainda mais a crise que estamos vivendo”, disse.

O governador reafirmou que Minas Gerais não cederá às pressões. “Minas está se erguendo para dizer não. Não queremos fazer um ajuste que custe o colapso dos recursos públicos, não vamos sacrificar os direitos dos servidores públicos, especialmente daqueles que escolheram a carreira militar, que colocam a própria vida em risco”, afirmou.

“Equilibrar as contas públicas é mais do que necessário, é um objetivo nosso e estamos reduzindo o nosso déficit a cada virada do ano. Vamos continuar preservando os direitos dos servidores públicos porque não existe serviço público se não tiver servidor”, completou o governador.

O comandante geral do Corpo de Bombeiros, coronel Luiz Henrique Gualberto, lembrou a importância de se renovar a frota da corporação. “O Corpo de Bombeiros está presente em 63 municípios. Desses, vamos substituir a metade (da frota) e já tem projeto para que todas as viaturas sejam incorporadas em todas as cidades. No ano passado, também distribuímos viaturas e renovamos 20% da frota. É importante atingir todos os municípios e a frota por completo”, avaliou.

As viaturas serão distribuídas a 30 municípios do interior e irão reforçar a frota da corporação nos atendimentos de urgência e emergência em todo estado. Os veículos de atendimento à população estão equipados com oxigênio, maca e kits de imobilização (ked), entre outros equipamentos e materiais necessários para o atendimento de vítimas. As três motocicletas para o serviço de moto resgate serão destinadas à unidade dos bombeiros de Uberaba.

Em 2016, o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais recebeu 163 viaturas, para uso, especialmente, nas atividades de prevenção e fiscalização.

Também participaram do evento os secretários de Estado de Segurança Pública, Sérgio Menezes, de Administração Prisional, Francisco Kupidlowski, e de Desenvolvimento Agrário, Professor Neivaldo, além de deputados federais e estaduais, prefeitos e militares.