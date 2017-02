Bombeiros lançam "Operação Carnaval" para prevenção a acidentes

O Quarto Batalhão de Bombeiros Militar está promovendo a "Operação Carnaval 2017", com foco em ações de prevenção e orientação à comunidade e terá duração até o dia 1º de março, data que se encerra as comemorações carnavalescas.



O Corpo de Bombeiros estará presente nos locais de maior concentração de público, tais como balneários, shows populares em praça pública e eventos de manifestação cultural. Devido ao grande número de veículos nas estradas, serão implantados pontos-base nas rodovias da região, visando uma redução do tempo resposta e consequentemente um melhor atendimento à população.



A Operação Carnaval se estende em toda a Zona da Mata, área de articulação do Quarto Batalhão. Além das cidades de Juiz de Fora, Ubá, Muriaé, Viçosa e Leopoldina, locais onde existe uma Fração do Corpo de Bombeiros, haverá empenhos nos municípios de Além Paraíba, Cataguases, Rio Pomba e no Parque Estadual de Ibitipoca, local onde há um fluxo grande de turistas neste período, o que aumenta o fator de risco no local.



Durante os dias de festa, o efetivo administrativo do batalhão será empregado como reforço do serviço operacional, os Bombeiros Militares revezarão diuturnamente para garantir a segurança dos turistas e foliões.



O Corpo de Bombeiros participará, também. de eventos como blitz educativas em diversas cidades dá zona da mata, atuando de forma integrada com todos os órgãos envolvidos com a segurança da região.



Todas as ações fazem parte do ciclo de proteção e defesa civil e da gestão de riscos de desastres, com foco nas ações de prevenção e preparação da comunidade.

Fonte: Assessoria